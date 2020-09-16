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В Стерлитамаке мужчина избил юного обидчика своего сына

В Стерлитамаке мужчина избил юного обидчика своего сына

Стерлитамакский район | 16 сен 2020 | 13:55

В Стерлитамаке в минувшее воскресенье на камеры видеонаблюдения попал инцидент, как местный житель ударил ребенка в голову. Видеоролик сразу же разлетелся по социальным сетям.

Как оказалось, три мальчика в возрасте 8-9 лет играли на спортивной площадке. В какой-то момент между ними возникла ссора, и ребята подрались, говорят очевидцы.



Очевидец потасовки между детьми:

«В ходе этой потасовки никто не пострадал. Ни синяков, ни ран, ни царапин. Но отец одного из мальчиков без разбирательств просто ударил чужого ребенка»
Мужчина уверен, что он поступил правильно, так как защищал своего сына. Однако его поступок оценили не многие.
На жителя Стерлитамака завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве на сайтах объявлений

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Знакомый семьи пострадавшего ребенка:
«Никто ему не давал права бить чужого ребенка. Я знаю пострадавшую семью, у мальчика теперь закрытая черепно-мозговая травма»
Напомним, по данному факту сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку  

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Источник: bash.news

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