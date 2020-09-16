Авария на трассе Белорецк-Учалы: столкнулись «Хёндай» и «Тайота Камри», пострадали 3 человека

| 16 сен 2020 | 15:49

Накануне, 15 сентября, утром произошла серьезная авария. В ДТП пострадали три человека, среди которых один ребёнок. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.







Инцидент зафиксирован на 6 км автодороги Белорецк-Учалы. На трассе столкнулись две иномарки – «Хёндай» и «Тайота Камри». Одному из участников ДТП потребовалась помощь спасателей – его зажало в искореженной машине.

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Из машины пострадавшего извлекли сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета. В результате столкновения пострадали три человека – один из пострадавших маленький ребенок. Всем была оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства и причины трагедии предстоит выяснить.