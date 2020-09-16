Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария на трассе Белорецк-Учалы: столкнулись «Хёндай» и «Тайота Камри», пострадали 3 человека

Авария на трассе Белорецк-Учалы: столкнулись «Хёндай» и «Тайота Камри», пострадали 3 человека

Авария на трассе Белорецк-Учалы: столкнулись «Хёндай» и «Тайота Камри», пострадали 3 человека

| 16 сен 2020 | 15:49

Накануне, 15 сентября, утром произошла серьезная авария. В ДТП пострадали три человека, среди которых один ребёнок. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.



Инцидент зафиксирован на 6 км автодороги Белорецк-Учалы. На трассе столкнулись две иномарки – «Хёндай» и «Тайота Камри». Одному из участников ДТП потребовалась помощь спасателей – его зажало в искореженной машине.

Авария в Краснокамском районе: женщина за рулём ВАЗ-2107 наехала на асфальтоукладчик, 3 человека погибли

Читайте также:

Авария в Краснокамском районе: женщина за рулём ВАЗ-2107 наехала на асфальтоукладчик, 3 человека погибли
Из машины пострадавшего извлекли сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета. В результате столкновения пострадали три человека – один из пострадавших маленький ребенок. Всем была оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства и причины трагедии предстоит выяснить.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: