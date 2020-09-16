В Белорецком районе семья с ребенком чуть не утонула в реке на машине

Белорецкий район | 16 сен 2020 | 17:27

15 сентября семья с ребёнком угодила в неприятную ситуацию. Они застряли в реке Малый Инзер Белорецкого района под железнодорожным мостом в машине. На помощь пострадавшим срочно выехали пожарные Противопожарной службы Госкомитета РБ по ЧС.







В салоне находились взрослые и 8-летний ребёнок. Оказалось, семья ехала из Сибая в Уфу, но по пути решила сфотографироваться у реки. Однако машина застряла в воде, и самостоятельно выбраться они уже не смогли.



Пожарные отбуксировали автомобиль на берег. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

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Фото: Госкомитет РБ по ЧС