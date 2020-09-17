В Уфе полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить удирающего от них водителя | видео

Уфа | 17 сен 2020 | 08:40

Многокилометровую гонку с полицейскими по ночной Уфе и далее по федеральной трассе М-5 устроил накануне 21-летний житель столицы. Лихача с выключенными фарами на ВАЗ-2114 заметили на улице 50 лет СССР. Вместо того, чтобы по требованию остановиться, водитель только увеличил скорость.





Полицейские начали преследование в составе нескольких экипажей. Нарушитель на большой скорости двигался в направлении южного выезда из города. Как отмечают в пресс-службе ГИБДД РБ, во время движения водитель «четырнадцатой» неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации, несколько раз проехал на красный сигнал светофора.



Уже на трассе М-5, на 1431 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск, близ села Узытамак, сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие и стрелять в заднее колесо автомобиля.

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Фото: скрин видео

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

Только после этого машина остановилась. Водитель при этом попытался скрыться, однако был задержан. Им оказался 21-летний житель Уфы с явными признаками алкогольного опьянения. От освидетельствования водитель отказался. В отношении нарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает ведомство.