В Уфимском районе Башкирии завершились поиски пропавшего Игоря Фаткуллина

Уфа | 17 сен 2020 | 10:21

В Уфимском районе поиски 56-летнего местного жителя Игоря Фаткуллина завершились печально. Установили, что он погиб. Информацию об этом разместили в социальных сетях сами волонтеры «Лиза Алерт» в Башкирии.



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Фото: Лиза Алерт

Известно, что 56-летний Игорь Фаткуллин пропал 9 сентября, а объявили его в поиск 12 сентября. Тогда сообщалось, что он вышел из дома в деревне Лекаревка Уфимского района и исчез.К сожалению, мужчина найден мертвым. Добровольцы не уточняют обстоятельства, при которых произошла трагедия.