В Уфимском районе Башкирии завершились поиски пропавшего Игоря Фаткуллина Уфа | 17 сен 2020 | 10:21 В Уфимском районе поиски 56-летнего местного жителя Игоря Фаткуллина завершились печально. Установили, что он погиб. Информацию об этом разместили в социальных сетях сами волонтеры «Лиза Алерт» в Башкирии. Читайте также: В Уфе спасатели достали упавшего в овраг мужчину Известно, что 56-летний Игорь Фаткуллин пропал 9 сентября, а объявили его в поиск 12 сентября. Тогда сообщалось, что он вышел из дома в деревне Лекаревка Уфимского района и исчез.К сожалению, мужчина найден мертвым. Добровольцы не уточняют обстоятельства, при которых произошла трагедия.Читать дальше...Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gorobzor.ru Фото: Лиза Алерт Поделиться: Читайте также