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В Башкирии предприятие пыталось скрыть несчастный случай с работником

В Башкирии предприятие пыталось скрыть несчастный случай с работником

Благоварский район | 17 сен 2020 | 11:00

Специалисты гострудинспекции устанавливают обстоятельства несчастного случая, в результате которого пострадал сотрудники предприятия «Башкиравтодор».



18 августа в Благоварском районе 37-летний работник ранил левую руку, работая с инструментом для вырубки асфальта. На следующий день сообщение о случившемся поступило в трудовую инспекцию из больницы. Однако руководство предприятия отрицало факт ЧП и предоставило документы о том, что 18 августа мужчина взял отгул. По версии работодателя, пострадавший получил травму, когда помогал другу пробурить лунки под строительство забора. Такую объяснительную написал раненый сотрудник.

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9 сентября предприятия направило в ведомство извещение о факте происшествия, по сути, признав фальсификацию документов в августе. Теперь гострудинспекция проводит проверку по факту сокрытия несчастного случая.
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Источник: www.sobkor02.ru

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