В Башкирии предприятие пыталось скрыть несчастный случай с работником

Специалисты гострудинспекции устанавливают обстоятельства несчастного случая, в результате которого пострадал сотрудники предприятия «Башкиравтодор».
18 августа в Благоварском районе 37-летний работник ранил левую руку, работая с инструментом для вырубки асфальта. На следующий день сообщение о случившемся поступило в трудовую инспекцию из больницы. Однако руководство предприятия отрицало факт ЧП и предоставило документы о том, что 18 августа мужчина взял отгул. По версии работодателя, пострадавший получил травму, когда помогал другу пробурить лунки под строительство забора. Такую объяснительную написал раненый сотрудник.
9 сентября предприятия направило в ведомство извещение о факте происшествия, по сути, признав фальсификацию документов в августе. Теперь гострудинспекция проводит проверку по факту сокрытия несчастного случая. Читать дальше...