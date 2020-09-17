В Башкирии предприятие пыталось скрыть несчастный случай с работником

Благоварский район | 17 сен 2020 | 11:00

Специалисты гострудинспекции устанавливают обстоятельства несчастного случая, в результате которого пострадал сотрудники предприятия «Башкиравтодор».







18 августа в Благоварском районе 37-летний работник ранил левую руку, работая с инструментом для вырубки асфальта. На следующий день сообщение о случившемся поступило в трудовую инспекцию из больницы. Однако руководство предприятия отрицало факт ЧП и предоставило документы о том, что 18 августа мужчина взял отгул. По версии работодателя, пострадавший получил травму, когда помогал другу пробурить лунки под строительство забора. Такую объяснительную написал раненый сотрудник.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

9 сентября предприятия направило в ведомство извещение о факте происшествия, по сути, признав фальсификацию документов в августе. Теперь гострудинспекция проводит проверку по факту сокрытия несчастного случая.