В Ишимбайском районе мужчина получил удар ножом от своего пасынка

В Ишимбайском районе Башкирии в полицию поступило сообщение от медиков. Врачи сообщили, что к ним доставили 58-летнего горожанина с ножевым ранением живота.
Полицейские доставили в отдел подозреваемого — 44-летнего пасынка потерпевшего. Он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
По данным пресс-службы МВД РБ, между родственниками произошла ссора. Находясь в нетрезвом состоянии, 44-летний мужчина начал упрекать своего отчима. По его словам, мужчина плохо относится к его матери. Конфликт завершился тем, что пасынок ударил отчима ножом в живот. После чего молодой мужчина вызвал скорую помощь. Сейчас потерпевший находится в больнице.