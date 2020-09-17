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В Ишимбайском районе мужчина получил удар ножом от своего пасынка

В Ишимбайском районе мужчина получил удар ножом от своего пасынка

Ишимбайский район | 17 сен 2020 | 11:06

В Ишимбайском районе Башкирии в полицию поступило сообщение от медиков. Врачи сообщили, что к ним доставили 58-летнего горожанина с ножевым ранением живота.

Полицейские доставили в отдел подозреваемого — 44-летнего пасынка потерпевшего. Он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.



По данным пресс-службы МВД РБ, между родственниками произошла ссора. Находясь в нетрезвом состоянии, 44-летний мужчина начал упрекать своего отчима. По его словам, мужчина плохо относится к его матери. Конфликт завершился тем, что пасынок ударил отчима ножом в живот. После чего молодой мужчина вызвал скорую помощь. Сейчас потерпевший находится в больнице.

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Задержанный дал признательные показания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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Источник: www.bashinform.ru

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