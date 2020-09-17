В Иглинском районе мужчина зарезал любовника своей дочери
Иглинский район | 17 сен 2020 | 20:10
В Иглинском районе во время словесного конфликта пожилой мужчина убил сожителя своей дочери. Преступление произошло в одном из жилых домов в деревне Ключевской. Причем о совершенном убийстве дочери сообщил сам 67-летний отец.
По предварительной информации правоохранительных органов, в тот день в садовом домике остались только мужчины. Во время распития алкогольных напитков между 67-летним «тестем» и 29-летним «зятем» возник конфликт.
Первые упреки полетели в адрес избранника дочери. Пожилой мужчина сказал, что тот к своим годам так и не смог ничего добиться. В ответ 29-летний оппонент дал отцу своей любовницы пощечины. На этом ссора между мужчинами утихла. Однако пожилой мужчина дождался, когда сожитель дочери уснет, взял нож и нанес несколько ударов спящему мужчине.