В Иглинском районе мужчина зарезал любовника своей дочери

Иглинский район | 17 сен 2020 | 20:10

В Иглинском районе во время словесного конфликта пожилой мужчина убил сожителя своей дочери. Преступление произошло в одном из жилых домов в деревне Ключевской. Причем о совершенном убийстве дочери сообщил сам 67-летний отец.







По предварительной информации правоохранительных органов, в тот день в садовом домике остались только мужчины. Во время распития алкогольных напитков между 67-летним «тестем» и 29-летним «зятем» возник конфликт.



Первые упреки полетели в адрес избранника дочери. Пожилой мужчина сказал, что тот к своим годам так и не смог ничего добиться. В ответ 29-летний оппонент дал отцу своей любовницы пощечины. На этом ссора между мужчинами утихла. Однако пожилой мужчина дождался, когда сожитель дочери уснет, взял нож и нанес несколько ударов спящему мужчине.

- По данному факту региональное подразделение Следственного комитета возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ, комментирует пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

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