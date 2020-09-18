В Уфе пьяный подросток ограбил своего нового приятеля

К застолью присоединились еще трое приятелей неизвестного. В гостях, ближе к утру, между 19-летним гостем и хозяином жилища на улице произошел конфликт, который перерос в драку, в ходе которой именинника побили. Молодые люди вскоре помирились и отправились обратно продолжать распитие спиртных напитков. 15-летний парень решил проучить гостеприимного хозяина за то, что он подрался с его знакомым. Он забрал у него ноутбук, два сотовых телефона, парфюмерию и бутылку водки. Все это он позже продал случайным прохожим.
Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства произошедшего выясняются. Читать дальше...