В Уфе пьяный подросток ограбил своего нового приятеля

Уфа | 18 сен 2020 | 10:25

Накануне в Уфе подросток ограбил своего нового приятеля. Оперативники возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.







Оперативники задержали злоумышленника по горячим следам. Оказалось, что ранее он уже имел проблемы с законом.



В день инцидента потерпевший возвращался домой и встретил подростка, который попросил у него закурить. Мужчина рассказал, что празднует свой день рождения и пригласил присоединиться.

К застолью присоединились еще трое приятелей неизвестного. В гостях, ближе к утру, между 19-летним гостем и хозяином жилища на улице произошел конфликт, который перерос в драку, в ходе которой именинника побили. Молодые люди вскоре помирились и отправились обратно продолжать распитие спиртных напитков. 15-летний парень решил проучить гостеприимного хозяина за то, что он подрался с его знакомым. Он забрал у него ноутбук, два сотовых телефона, парфюмерию и бутылку водки. Все это он позже продал случайным прохожим.

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Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства произошедшего выясняются.