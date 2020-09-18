Авария в Кушнаренковском районе: столкнулись грузовая фура и школьный автобус с детьми

Кушнаренковский район | 18 сен 2020 | 14:26

Сегодня, 18 сентября, произошла авария с участием школьного автобуса с детьми и грузовой фуры. Главный госавтоинспектор республики в своем блоге сообщил, что ДТП произошло около 13.00 на 1289 км федеральной трассы Москва — Уфа.





По предварительным данным, за рулем грузовой машины был 54-летний уфимец. После столкновения с попутным автобусом, в салоне которого было восемь детей, школьный транспорт съехал в кювет и врезался в электроопору. В результате пострадала 27-летняя женщина, сопровождавшая школьников. К счастью, никто из числа детей не пострадал.

- До дома, д.Учхоза, им оставалось доехать около 300 метров. Причины и обстоятельства выясняются, – отмечается в блоге Гильмутдинова.

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Фото: Блог начальника ГИБДД РБ