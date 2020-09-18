В Нефтекамске накрыли подпольное казино

нефтекамск | 18 сен 2020 | 18:46

В Нефтекамске полицейские задержали 15 человек, которые пытались превратить Нефтекамск в Лас-Вегас и устроили в городе сеть подпольных казино. Оперативники МВД установили три квартиры на улицах Карла Маркса, Индустриальной и Дзержинского, где тайно собирались игроманы.







Для конспирации каждый месяц оборудование игровых клубов перевозили на новое место. Еще в трех квартирах, где, как предполагают полицейские, были подпольные казино, прошли обыски.

— Были обнаружены около десятка банковских карт, черновые записи по организации и проведению азартных игр, различное игровое оборудование и деньги на сумму 85 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

— С участниками преступной группы проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Организаторам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — объяснили в пресс-службе следкома по РБ.

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Фото: скрин видео | следком Башкирии

Материалы передали в следком.Как установили следователи, организовали казино двое жителей Нефтекамска 25 и 24 лет, они набрали в команду еще 13 человек — в качестве управляющих, кассиров и охранников. Группа активничала на территории Нефтекамска с октября 2019 года. Игры организовывали при помощи запрограммированных портативных консолей. В клуб пускали только проверенных игроков.