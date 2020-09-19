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На жительницу Белорецка мошенники оформили кредиты на сумму около 600 тысяч рублей

На жительницу Белорецка мошенники оформили кредиты на сумму около 600 тысяч рублей

Белорецкий район | 19 сен 2020 | 10:37

В Башкортостане жительница Белорецка стала жертвой мошенников, которые оформили на нее кредиты в размере почти 600 тысяч рублей.  Об этом сообщает МВД по республике.



По данным ведомства, белоречанке позвонил неизвестный. Представившись сотрудником банка, он вынудил ее продиктовать свои паспортные данные, номер банковского счета и рассказать услугами каких еще кредитных организаций она пользуется.

На протяжении последующих дней, женщине звонили лже-сотрудники других банков и проводили операции, которые якобы должны спасти её от несанкционированного оформления кредита. В результате мошенники взяли на имя горожанки в трех разных кредитных организациях займы почти на 600 тысяч рублей.

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По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Источник: gtrk.tv

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