ДТП в Бурзянском районе: водитель ВАЗ-2112 наехал на 3 пешеходов, погибла женщина

Бурзянский район | 19 сен 2020 | 13:55

ДТП с погибшим пешеходом произошло поздно ночью, 18 сентября, в деревне Байназарово Бурзянского района республики.



По данным ГИБДД по РБ, водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2112 допустил наезд на троих пешеходов и скрылся с места ДПТ.







В результате 28-летняя женщина скончалась на месте аварии. 35-летний мужчина и 24-летняя девушка получили травмы.



Сотрудники ГИБДД установили водителя и задержали. Им оказался 20-летний мужчина. От медицинского освидетельствования он отказался. Ведется разбирательство.

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Всего 18 сентября на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых 2 человека погибли и 18 получили травмы.