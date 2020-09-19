ДТП в Бурзянском районе: водитель ВАЗ-2112 наехал на 3 пешеходов, погибла женщина
Бурзянский район | 19 сен 2020 | 13:55
ДТП с погибшим пешеходом произошло поздно ночью, 18 сентября, в деревне Байназарово Бурзянского района республики.
По данным ГИБДД по РБ, водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2112 допустил наезд на троих пешеходов и скрылся с места ДПТ.
В результате 28-летняя женщина скончалась на месте аварии. 35-летний мужчина и 24-летняя девушка получили травмы.
Сотрудники ГИБДД установили водителя и задержали. Им оказался 20-летний мужчина. От медицинского освидетельствования он отказался. Ведется разбирательство.
Источник:
gtrk.tv
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