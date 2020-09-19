В Бирском районе неизвестное животное передушило всю домашнюю птицу

Жители села Пономаревка в Бирске несколько месяцев страдают от набегов неизвестного животного. Ночной визитер разоряет курятники и убивает домашнюю птицу. Большинство сельчан уверены, что во всем виновата рыжая охотничья собака, которую хозяин отпускает ночью гулять.
- Нынче два раза у нас во дворе была, перерыла все, но к курам попасть не смогла. У этой собаки есть безответственный хозяин. Собака явно охотничья. Пусть хозяин ответит, - пишет в городском сообществе возмущенная местная жительница Гузель Д..
В комментариях ей вторят другие пострадавшие сельчане. Многие после посещения животного лишились десятков кур.