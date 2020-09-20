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Страшная авария в Белорецком районе: на трассе Уфа-Инзер-Белорецк погибла семья, столкнувшись с грузовиком

Страшная авария в Белорецком районе: на трассе Уфа-Инзер-Белорецк погибла семья, столкнувшись с грузовиком

Белорецкий район | 20 сен 2020 | 09:45

Накануне, 19 сентября, в Белорецком районе зарегистрировано ДТП с четырьмя погибшими. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла на 151 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк около 23:00 часов.

По предварительным данным, столкнулись «Фольксваген Поло» и встречный грузовик «Ман». В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажиры, 27-летняя супруга, и их дети 8 и 5 лет, скончались до приезда скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ

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