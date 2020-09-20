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Стали известны подробности аварии в Белорецком районе, в которой погибла семья | видео

Стали известны подробности аварии в Белорецком районе, в которой погибла семья | видео

Белорецкий район | 20 сен 2020 | 13:48

В региональной Госавтоинспекции сообщили подробности аварии в Белорецком районе на 151 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Уточняется, что столкнулись «Фольксваген Поло» под управлением 32-летнего белоречанина и встречный грузовик «Вольво», за рулем которого находился 26-летний житель Челябинской области.



От удара легковой автомобиль откинуло в кювет. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажиры, 26-летняя супруга, и их дети, трехлетняя девочка и пятилетний мальчик, скончались до приезда скорой медицинской помощи.

Страшная авария в Белорецком районе: на трассе Уфа-Инзер-Белорецк погибла семья, столкнувшись с грузовиком

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Страшная авария в Белорецком районе: на трассе Уфа-Инзер-Белорецк погибла семья, столкнувшись с грузовиком
Погибший работал вахтовым методом бригадиром в Москве. Предположительно, жена с детьми поехала встречать мужа в уфимский аэропорт. При возвращении домой в Белорецк произошла эта трагедия. Авария произошла на крутом повороте в условиях дождя.
Напомним, ранее ГорОбзор.ру сообщал, что в страшной аварии погибла вся семья.

Опубликовано Динаром Загитович Гильмутдиновым Воскресенье, 20 сентября 2020 г.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ

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