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Под Уфой нашли изувеченный труп мужчины, закутанный в окровавленную простыню

Под Уфой нашли изувеченный труп мужчины, закутанный в окровавленную простыню

Уфа | 20 сен 2020 | 17:07

В лесу под Уфой нашли труп 56-летнего мужчины, который числился пропавшим без вести. Тело было обнаружено недалеко от села Глумилино. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.



Окровавленный труп был замотан в простыню. Криминалисты насчитали на теле четыре глубокие раны. Злоумышленники спрятали тело в кусты и прикрыли мусорным мешком.

По предварительной версии, с убитым расправились собутыльники. Погибший пришел в гости к приятелю и его брату. Мужчины устроили застолье, в ходе которого произошла драка. Хозяин дома набросился на несчастного с ножом, а его брат наносил удары ножницами. После содеянного они смыли кровь и избавились от тела.

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Источник: bash.news

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