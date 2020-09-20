Под Уфой нашли изувеченный труп мужчины, закутанный в окровавленную простыню

В лесу под Уфой нашли труп 56-летнего мужчины, который числился пропавшим без вести. Тело было обнаружено недалеко от села Глумилино. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.
Окровавленный труп был замотан в простыню. Криминалисты насчитали на теле четыре глубокие раны. Злоумышленники спрятали тело в кусты и прикрыли мусорным мешком.
По предварительной версии, с убитым расправились собутыльники. Погибший пришел в гости к приятелю и его брату. Мужчины устроили застолье, в ходе которого произошла драка. Хозяин дома набросился на несчастного с ножом, а его брат наносил удары ножницами. После содеянного они смыли кровь и избавились от тела.