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В Уфе сильный ветер повалил деревья на автомобили

В Уфе сильный ветер повалил деревья на автомобили

Уфа | 20 сен 2020 | 21:52

В башкирской столице сильный ветер стал причиной падения деревьев и повреждения автомашин. По данным Управления гражданской защиты населения города Уфы, на 19.30 зафиксировано шесть подобных ЧП в Орджоникидзевском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах города.



Поваленные ветром деревья нанесли ущерб двум автомобилям. Еще в двух случаях деревья рухнули на линии электропередач. По одному древесному растению упало в сквере «Дубки» и на тротуар на улице Мира. Из людей никто не пострадал, аварийных ситуаций на сетях электроснабжения нет.

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В настоящее время городские службы распиливают и убирают «виновников» происшествий. Работы по восстановлению линий электропередач запланированы на 21 сентября.




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Источник: gtrk.tv

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