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В Нефтекамске бобры затопили окрестные садовые участки

В Нефтекамске бобры затопили окрестные садовые участки

Нефтекамск | 21 сен 2020 | 09:18

Скоро осень, и многие животные активно готовятся к зиме: утепляют норы, натаскивают запасы. Вот только иногда такое соседство оказывается весьма невыгодным для людей.

Так, жители Нефтекамска в социальных сетях пожаловались на то, что местную речушку Марьинку запрудили бобры. Грызуны построили плотину, из-за чего вода залила окрестные садовые участки.



- Вода разлилась и затопляет садово-дачные участки пенсионеров огородников. Очень переживают они за свои домики и участки, ведь там они выращивают свой урожай, трудятся, общаются, топят бани, отдыхают на свежем воздухе! Просим администрацию города обратить внимание на эту ежегодную проблему и принять соответствующие меры, - заявили горожане, выложив фотографии, как вода заливает участки и подбирается вплотную к домам.

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Как местные власти будут бороться с бобрами – неизвестно. Комментаторы обратили внимание на то, что речным грызунам тоже нужно где-то жить, а также посоветовали попробовать укрепить свои участки самостоятельно.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети

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