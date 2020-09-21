В Нефтекамске бобры затопили окрестные садовые участки
Нефтекамск | 21 сен 2020 | 09:18
Скоро осень, и многие животные активно готовятся к зиме: утепляют норы, натаскивают запасы. Вот только иногда такое соседство оказывается весьма невыгодным для людей.
Так, жители Нефтекамска в социальных сетях пожаловались на то, что местную речушку Марьинку запрудили бобры. Грызуны построили плотину, из-за чего вода залила окрестные садовые участки.
- Вода разлилась и затопляет садово-дачные участки пенсионеров огородников. Очень переживают они за свои домики и участки, ведь там они выращивают свой урожай, трудятся, общаются, топят бани, отдыхают на свежем воздухе! Просим администрацию города обратить внимание на эту ежегодную проблему и принять соответствующие меры, - заявили горожане, выложив фотографии, как вода заливает участки и подбирается вплотную к домам.
Читайте также:В Нефтекамске накрыли подпольное казино