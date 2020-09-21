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Авария в Туймазинском районе: водитель «Kia Rio» не вписался в поворот и опрокинулся в кювет

Авария в Туймазинском районе: водитель «Kia Rio» не вписался в поворот и опрокинулся в кювет

Туймазинский район | 21 сен 2020 | 09:38

Смертельное ДТП произошло накануне, 20 сентября, в Туймазинском районе республики. В 8 часов утра на 8 километре автодороги Туймазы-Серафимовский, возле с. Гафурово, 29-летний местный житель за рулём «Kia Rio» не вписался в поворот и опрокинулся в кювет.



В результате аварии молодой человек скончался на месте происшествия. Начато разбирательство.

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По данным ГИБДД РБ, всего 20 сентября на дорогах республики зарегистрировано 8 автомобильных аварий, в которых 2 человека погибли и 8 получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2100 нарушений ПДД, задержаны 59 нетрезвых водителей. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.

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Источник: gtrk.tv

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