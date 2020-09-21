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В Мелеузовском районе мужчина жестоко избил уснувшего гостя гвоздодером

В Мелеузовском районе мужчина жестоко избил уснувшего гостя гвоздодером

Мелеузовский район | 21 сен 2020 | 13:55

Житель Башкирии до полусмерти избил своего уснувшего собутыльника гвоздодером. Подозреваемый задержан полицейскими Мелеузовского района.



37-летний мужчина с травмами головы был обнаружен на одной из улиц Зиргана. По подозрению в нанесении травм был задержан 65-летний ранее судимый знакомый избитого.

По информации правоохранителей, в тот день мужчины распивали алкоголь в доме подозреваемого. 37-летний гость уснул на диване, но проснулся от того, что хозяин дома бил его по голове гвоздодером. Мужчина пытался убежать, но на улице упал и потерял сознание. Несчастному помоги случайные прохожие.

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Сейчас потерпевший находится в больнице. Его обидчик дал признательные показания.
- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью следственным отделом Отдела МВД России по Мелеузовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый помещен под стражу, — сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
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Источник: gtrk.tv
Фото: superomsk.ru

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