Авария в Ишимбайском районе: мотоциклист погиб, опрокинувшись в кювет

В Ишимбайском районе зарегистрировано смертельное ДТП с участием мотоциклиста, сообщает ГИБДД Башкирии.
Авария произошла утром 21 сентября на 8 км автодороги Биксяново-Сайраново. По предварительным данным, 49-летний мужчина на мотоцикле «Иж Планета-5» не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате полученных травм мотоциклист скончался на месте. Отмечается, что на момент ДТП погибший не имел водительских прав. К тому же, его транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 14 автомобильных аварий, в ходе которых два человека погибли, 12 получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД выявлено более 2,4 нарушений ПДД, задержан 41 нетрезвый водитель.