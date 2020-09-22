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Авария в Ишимбайском районе: мотоциклист погиб, опрокинувшись в кювет

Авария в Ишимбайском районе: мотоциклист погиб, опрокинувшись в кювет

Ишимбайский район | 22 сен 2020 | 09:12

В Ишимбайском районе зарегистрировано смертельное ДТП с участием мотоциклиста, сообщает ГИБДД Башкирии.



Авария произошла утром 21 сентября на 8 км автодороги Биксяново-Сайраново. По предварительным данным, 49-летний мужчина на мотоцикле «Иж Планета-5» не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате полученных травм мотоциклист скончался на месте. Отмечается, что на момент ДТП погибший не имел водительских прав. К тому же, его транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке.

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Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 14 автомобильных аварий, в ходе которых два человека погибли, 12 получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД выявлено более 2,4 нарушений ПДД, задержан 41 нетрезвый водитель.

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Источник: ufa.aif.ru

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