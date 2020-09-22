В одном из парков Ишимбая обнаружили разбросанные коровьи головы

Ишимбайский район | 22 сен 2020 | 10:02

Вечер 21 сентября для местного жителя города Ишимбая закончился неожиданно. Мужчина шел через сквер имени Гагарина, когда обнаружил на своем пути отрубленные коровьи головы. Кто мог оставить их в парке – неизвестно. Мужчина сфотографировал неприятную находку и высказал свое возмущение в социальных сетях.







— Что за дикость? Кто-то выбросил почти десяток ободранных говяжьих голов. Бродячим собакам и хищным птицам - это, конечно, в радость. А людям каково? Время уже 22.30, но никто не принимает меры, — написал местный житель.

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Фото: соцсети

Пользователи социальных сетей на новость отреагировали неоднозначно. Кто-то предложил найти и наказать устроивших свалку, кто-то в шутку предложил сдать мясо в пельменную. Пользователи высказали мнение, что о случившемся нужно сообщить ответственным за парк административным службам, а также предположили, что такое могло произойти из-за того, что в частных домах отменили сбор мусора. Большинство людей данная выходка возмутила, граждане потребовали принять меры для поддержания в сквере чистоты и порядка.