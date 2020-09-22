Замглавы Салаватского района подозревают в пьяном ДТП с автобусом

салаватс | 22 сен 2020 | 11:28

В Салаватском районе Башкирии произошло ДТП с участием пьяного водителя, сообщает ProUfu.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что предполагаемым виновником аварии мог быть заместитель главы администрации района по социальным вопросам, правовой и кадровой работе.







Инцидент произошел 19 сентября на 28 километре трассы Кропачево – Ачит. Нетрезвый водитель протаранил рейсовый автобус, который ехал из Уфы в Месягутово, а затем скрутил номера с автомобиля и скрылся с места ДТП. По данным портала, в результате аварии пострадала пассажирка автобуса.

"Водитель допустил столкновение с автобусом Volkswagen Crafter, после чего с места ДТП скрылся. В отношении него были составлены административные протоколы за отказ от прохождения медосвидетельствования, оставление места ДТП, отсутствие страховки и водительских прав при себе в момент аварии", - отметили в региональном ГИБДД.

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Причины ДТП устанавливаются.Собеседник издания утверждает, что за рулем находился Айгиз Ахмедьянов. Примечательно, что ФИО и дата рождения водителя совпадают с аналогичными данными заместителя главы администрации Салаватского района. Получить комментарий от самого Ахмедьянова по факту данного инцидента не удалось.