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Замглавы Салаватского района Айгиз Ахмедьянов уволился из-за пьяной автоаварии

Замглавы Салаватского района Айгиз Ахмедьянов уволился из-за пьяной автоаварии

Салаватский район | 22 сен 2020 | 12:41

Заместитель главы администрации Салаватского района по социальным вопросам, правовой и кадровой работе Айгиз Ахмедьянов подозревается в совершении аварии в алкогольном опьянении, сообщает «ProUfu» со ссылкой на личный источник в правоохранительных органах. После ДТП водитель скрутил номера и скрылся с места аварии.



Как передаёт издание, 19 сентября в Салаватском районе Башкирии на автодороге Кропачево-Ачит водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил пассажирский автобус, после чего скрутил номера с машины и скрылся с места ДТП. Известно, что в аварии пострадала женщина.

Замглавы Салаватского района подозревают в пьяном ДТП с автобусом

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Замглавы Салаватского района подозревают в пьяном ДТП с автобусом
Собеседник «ProUfu» также сообщил данные водителя. Им оказался Айгиз Ахмедьянов и, как отмечает издание, ФИО и дата рождения автолюбителя совпадают с данными замглавы администрации Салаватского района по социальным вопросам, правовой и кадровой работе. Как сообщили изданию в Салаватской администрации, вчера, 21 сентября, написал заявление на увольнение по собственному желанию.

В ГИБДД рассказали, что водитель столкнулся с автобусом Volkswagen Crafter и скрылся с места происшествия. В отношении него составлены административные протоколы за отказ от прохождения медосвидетельствования, оставление места ДТП, отсутствие страховки и отсутствие при себе прав в момент аварии. Сотрудники ГИБДД проводят проверку данного инцидента.

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Источник: mkset.ru
Фото: официальный сайт администрации Салавтского района

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