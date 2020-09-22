Под Уфой в лесу нашли тело убитого мужчины: стали известны подробности убийства

Уфа | 22 сен 2020 | 19:59

Следком Башкирии сообщил, что найдены подозреваемые в убийстве 56-летнего жителя Уфы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.







По информации ведомства, о пропаже погибшего сотрудникам правоохранительных органов стало известно 13 сентября 2020 года. В полицию обратилась его 56-летняя супруга, которая рассказала, что муж ушел из дома 4 дня назад и исчез.



Следствие выдвинуло версию, что 9 сентября братья распивали алкоголь у себя дома в СНТ «Вишневый дом» в Уфимском районе вместе с убитым. Во время распития алкоголя между младшим братом и потерпевшим возник конфликт, который перерос в драку.

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Во время драки старший брат, который был ранее уже судим за убийство, схватил ножницы и ударил ими в грудь и живот противника своего родственника. Младший брат также ножницами ударил потерпевшего несколько раз в туловище. От ранений мужчина скончался на месте, а братья его тело следующей ночью спрятали в лесу.В настоящее время в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.