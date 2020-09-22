В центре Уфы произошла массовая авария с участием автомобиля приставов

Уфа | 22 сен 2020 | 21:05

Очевидцы сообщили о массовой аварии, которая произошла сегодня, 22 сентября, вечером в районе Округа Галле. Со слов свидетеля случившегося, в ДТП угодил и автомобиль судебных приставов.







В пресс-службе ГИБДД Уфы в ответ на запрос уточнили, что столкновение произошло около 19:00 на проспекте Октября между четырьмя автомобилями: «Тойота Рав 4», «Тойота Авенсис», «Тойота Камри» и «Рено Логан».

«Водитель Рено Логан 1962 года рождения заворачивал со стороны Галле и задел попутно три автомашины. Водитель Рено и его пассажир обратились за медицинской помощью», – проинформировали в ведомстве.

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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.