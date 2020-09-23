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В Башкирии 2 школьника за неделю обокрали 7 магазинов и кафе

В Башкирии 2 школьника за неделю обокрали 7 магазинов и кафе

Уфа | 23 сен 2020 | 09:53

В Уфе двоих школьников задержали по подозрению в серии краж в нескольких районах города. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.



Как пояснил собеседник, 16-летние подростки за 10 дней – с 7 по 17 сентября – обнесли семь магазинов и кафе в Советском, Кировском и Калининском районах столицы, а также в Иглинском районе Башкирии. Во время допроса девятиклассники признались, что украли:

– алкогольную продукцию в двух супермаркетах;
– металлического лоток с тысячей рублей из шаурмичной,
– кассовой ящик с пятью тысячами рублей из кафе;
– три денежных ящика с 25 тысячами рублей и кассовый аппарат с двумя тысячами рублей из магазинов;
– кассовый лоток с четырьмя тысячами рублей из секс-шопа.

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Оба малолетних преступника ранее уже привлекались к уголовной ответственности – за кражу, угон и грабеж. Рецидивистов на время следствия заключили под стражу.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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