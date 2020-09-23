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На набережной реки Белой в Уфе кортеж из черных машин устроил стрельбу | видео

На набережной реки Белой в Уфе кортеж из черных машин устроил стрельбу | видео

Уфа | 23 сен 2020 | 11:39

Известно, что несколько автомобилей двигались в направлении Монумента Дружбы, когда прозвучали выстрелы. Инцидент произошел вечером 22 сентября и напугал горожан. Очевидец записал происходящее на видео и опубликовал в Сети.



Уфимцы отметили, что, вероятно, мужчина сильно напугался, поскольку на кадрах, помимо звуков, выстрелов постоянно проскальзывали восклицания: «Уф, уф». Многие предположили, что кортеж, скорее всего, свадебный, но вести себя таким образом даже в такой праздничный день не стоит.

— Как замечательно теперь и у нас безнаказанно можно стрелять. Что за беспорядок, почему стреляют, кто разрешил? На улицах дети ходят, малейший косяк — и у людей горе, — возмутился парень по имени Дмитрий.
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В МВД Башкирии уже начали проверку по данному случаю.
— В отдел полиции №3 города Уфы поступило сообщение, что якобы из автомобиля, проезжавшего по набережной, были произведены выстрелы в воздух. По данному сообщению выехал ближайший наряд полиции. Если данная информация подтвердится, то правонарушитель будет привлечен к установленной законом ответственности, — отметили в ведомстве.

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Источник: ufa1.ru

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