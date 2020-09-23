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В Уфе из мэрии в срочном порядке эвакуировали людей

В Уфе из мэрии в срочном порядке эвакуировали людей

Уфа | 23 сен 2020 | 20:09

Сегодня, 23 сентября, в Уфе произошло непредвиденное ЧП. По информации «Ъ-Уфа», днем были в срочном порядке эвакуированы сотрудники и посетители администрации Уфы.



Пока что точные причины произошедшего неизвестны, журналистам удалось выяснить со слов очевидца, что в правоохранительные органы поступил анонимный звонок о минировании здания мэрии на проспекте Октября. Пострадавших в результате произошедшего нет.

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Напомним, в Башкирии это уже не первый подобный случай. В Уфе ранее объявлена эвакуация всех крупных торговых центров. Неизвестные также звонили и сообщали о бомбе в нескольких зданиях суда.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: Коммерсантъ-Уфа

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