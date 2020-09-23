В Уфе из мэрии в срочном порядке эвакуировали людей

Сегодня, 23 сентября, в Уфе произошло непредвиденное ЧП. По информации «Ъ-Уфа», днем были в срочном порядке эвакуированы сотрудники и посетители администрации Уфы.
Пока что точные причины произошедшего неизвестны, журналистам удалось выяснить со слов очевидца, что в правоохранительные органы поступил анонимный звонок о минировании здания мэрии на проспекте Октября. Пострадавших в результате произошедшего нет.
Напомним, в Башкирии это уже не первый подобный случай. В Уфе ранее объявлена эвакуация всех крупных торговых центров. Неизвестные также звонили и сообщали о бомбе в нескольких зданиях суда. Читать дальше...