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В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве хоккеиста Владимира Данилова

В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве хоккеиста Владимира Данилова

| 24 сен 2020 | 17:57

В Башкирии задержаны подозреваемые в нападении хоккеиста и многодетного отца Владимира Данилова со смертельным исходом. Об этом сообщили в следственном комитете региона. Напомним, ранее сообщалось, что трагический случай произошел около сауны «Оазис» 16 августа.  В тот вечеру погибшего возник конфликт с неизвестными, которые перерос в драку. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Злоумышленники также ограбили его, сняв одежду и забрав личные вещи.



По подозрению  в разбойном нападении задержаны 26-летний житель Ставропольского края и 29-летний уроженец Татарии. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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«В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения, следователями проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также назначены дополнительные экспертные исследования с целью проверки причины смерти и наличия причинно-следственной связи между преступными действиями задержанных и наступлением смерти потерпевшего», — отметили в СК по РБ.


Официальной причиной смерти Владимира стала ишемическая болезнь сердца. Ранее сообщалось, что семья погибшего не верит в данный диагноз, апеллируя тем, что мужчина был спортсменом и регулярно проходил медосмотры.

«Данилов Владимир до последнего времени был одним из ведущих игроков хоккейного клуба «Локомотив» в «Ночной хоккейной лиге» и являлся неоднократным участником соревнований. Постоянное медицинское наблюдение, как в период тренировок, так и непосредственно перед игровым сезоном, не дает никаких оснований сомневаться в здоровье игрока. Тем более Владимир с детства на профессиональной основе занимался хоккеем и футболом и на сердце никогда не жаловался»,— сообщали ГорОбзор.ру близкие Владимира.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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