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В Башкирии библиотекарша совратила подростка

В Башкирии библиотекарша совратила подростка

Салаватский район | 25 сен 2020 | 14:32

В Салаватском районе Башкирии за секс с 15-летний подростком задержали женщину вдвое старше него. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.



23 сентября с заявлением в дежурную часть полиции обратился отец юноши. Он рассказал, что 19 июня его сын вступил в интимную связь с 30-летней местной жительницей. Все произошло в поле рядом, в километре от ближайшего населенного пункта. По какой причине правда вскрылась только спустя три месяца, пока неизвестно.

Совратившую подростка женщину доставили в Дуванский отдел Следственного комитета. Там она дала признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

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Известно, что задержанная по крайней мере до последнего времени работада библиотекарем в одном из сел Салаватского района. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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