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"Гореть мне за это в аду": в Башкирии подозреваемый в убийстве 100-летнего ветерана признался в содеянном

"Гореть мне за это в аду": в Башкирии подозреваемый в убийстве 100-летнего ветерана признался в содеянном

Кигинский район | 25 сен 2020 | 15:15

Начальник управления уголовного розыска МВД Башкирии Рамиль Ермеева сообщил подробности убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Об этом он рассказал в интервью с ИА «Башинформ».



Как сообщил Ермеев, мужчины изначально хотели напасть на какого-нибудь бизнесмена, но позже узнали, что у ветерана в погребе хранится крупная сумма денет. Убивать ветерана в их планы не входило. Один из злоумышленников, по словам Ермеева, признался в содеянном и покаялся перед Богом:

- Гореть мне в аду за это преступление.

В данное время подозреваемые находятся под стражей. Уголовный розыск и следственный комитет устанавливают все обстоятельства дела.

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Напомним, в начале июля двое мужчин напали на Ивана Несмеянова, в результате чего ветеран скончался. Преступники украли у него и деньги и скрылись с места преступления. В начале сентября злоумышленники были арестованы, а украденные деньги были обнаружены в лесном массиве. Оказалось, что подозреваемые являются бывшими сотрудниками ФСИН Челябинской области.

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Источник: mkset.ru

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