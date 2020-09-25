В Башкирии в автомобиль предпринимателя подбросили гранату

Уфа | 25 сен 2020 | 20:43

43-летний предприниматель из Уфы чуть не лишился жизни из-за коварного мстителя. Мужчина нашёл под своим автомобилем бомбу. К счастью, снаряд не сработал, а подозреваемый в нападении задержан.







Пресс-служба МВД по РБ рассказала, что сотрудникам полиции удалось расследовать дело. Предприниматель отдыхал у своих родственников в селе Кунакулово, однако в какой-то момент заметил под машиной странный пакет. Оказалось, в нём находилась бомба. Снаряд не сработал, только потому что за ночь пакет намок, и спусковой крючок зацепился за него. Испуганный уфимец поспешил обратиться в полицию за помощью.



Правоохранителям удалось выяснить, что к нападению причастен хороший знакомый пострадавшего. 63-летний сожитель сестры предпринимателя таким страшным способом хотел отомстить мужчине. Пожилой человек затаил обиду на знакомого за то, что его не взяли на свадьбу. 45-летняя сестра бизнесмена не хотела брать возлюбленного, потому что тот мог вести себя неподобающе из-за алкоголя.

Подозреваемый сам во всём сознался. А предприниматель приходит в себя после покушения, ведь когда под машиной была бомба, в салоне находилась его мама. Предстоит выяснить, где 63-летний уфимец смог достать бомбу.





- По факту покушения на убийство следователями регионального подразделения Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по ст.30 и ст.105 УК РФ . Также в Отделе МВД России по Бижбулякскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ о незаконном приобретении боеприпасов.

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