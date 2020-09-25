В Башкирии в автомобиль предпринимателя подбросили гранату
Уфа | 25 сен 2020 | 20:43
43-летний предприниматель из Уфы чуть не лишился жизни из-за коварного мстителя. Мужчина нашёл под своим автомобилем бомбу. К счастью, снаряд не сработал, а подозреваемый в нападении задержан.
Пресс-служба МВД по РБ рассказала, что сотрудникам полиции удалось расследовать дело. Предприниматель отдыхал у своих родственников в селе Кунакулово, однако в какой-то момент заметил под машиной странный пакет. Оказалось, в нём находилась бомба. Снаряд не сработал, только потому что за ночь пакет намок, и спусковой крючок зацепился за него. Испуганный уфимец поспешил обратиться в полицию за помощью.
Правоохранителям удалось выяснить, что к нападению причастен хороший знакомый пострадавшего. 63-летний сожитель сестры предпринимателя таким страшным способом хотел отомстить мужчине. Пожилой человек затаил обиду на знакомого за то, что его не взяли на свадьбу. 45-летняя сестра бизнесмена не хотела брать возлюбленного, потому что тот мог вести себя неподобающе из-за алкоголя.
Пресс-служба МВД по РБ: