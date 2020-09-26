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В деле пропажи семьи Мазовых появились новые подробности

В деле пропажи семьи Мазовых появились новые подробности

Уфа | 26 сен 2020 | 11:07

Полиция Башкирии раскрыла новые детали дела гибели 5-летнего Вячеслава Мазова, которого нашли погибшим в реке Уфа в Калининском районе Уфы, и его 8-летнего брата Ильи, обнаруженного в Демском районе. Руководитель Управления полковник полиции Рамиль Ермеев также сообщил «Башинформу», как идут поиски их отца 39-летнего Артема Мазова. 



«Мазов объявлен в федеральный розыск как подозреваемый в рамках уголовного дела об убийстве. Но также ведутся поисковые мероприятия по рекам. Когда навигация закончится, температура опустится до 5 градусов, мы будем вынуждены прекратить поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники МЧС и Росгвардии, и продолжим их весной следующего года», — сообщил собеседник.

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По словам полковника, версия о том, что жена Мазова могла быть причастна к убийству, не имеет под собой оснований. Он отметил, что Артем сам купил в  строительном магазине веревку и взял из дома надувной матрас.
«Не заранее, спонтанно все это приготовил. Выехал к реке, надул матрас, связал детей купленной в магазине веревкой. Это зафиксировано и конкретно доказано», — отметил Ермеев.
Напомним, Артем Мазов пропал с двумя детьми 5-ти и 8-ми лет в конце октября 2019 года. Перед исчезновением он сказал жене, что идет на прогулку. Отец Артема прокомментировал ситуацию, заявив, что его сына «нет на белом свете». 

Приметы Мазова: на вид 35 лет, рост 186 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, серые ботинки.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по Башкирии

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