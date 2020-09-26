В деле пропажи семьи Мазовых появились новые подробности

Уфа | 26 сен 2020 | 11:07

Полиция Башкирии раскрыла новые детали дела гибели 5-летнего Вячеслава Мазова, которого нашли погибшим в реке Уфа в Калининском районе Уфы, и его 8-летнего брата Ильи, обнаруженного в Демском районе. Руководитель Управления полковник полиции Рамиль Ермеев также сообщил «Башинформу», как идут поиски их отца 39-летнего Артема Мазова.







«Мазов объявлен в федеральный розыск как подозреваемый в рамках уголовного дела об убийстве. Но также ведутся поисковые мероприятия по рекам. Когда навигация закончится, температура опустится до 5 градусов, мы будем вынуждены прекратить поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники МЧС и Росгвардии, и продолжим их весной следующего года», — сообщил собеседник.

«Не заранее, спонтанно все это приготовил. Выехал к реке, надул матрас, связал детей купленной в магазине веревкой. Это зафиксировано и конкретно доказано», — отметил Ермеев.

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Фото: МВД по Башкирии

По словам полковника, версия о том, что жена Мазова могла быть причастна к убийству, не имеет под собой оснований. Он отметил, что Артем сам купил в строительном магазине веревку и взял из дома надувной матрас.Напомним, Артем Мазов пропал с двумя детьми 5-ти и 8-ми лет в конце октября 2019 года. Перед исчезновением он сказал жене, что идет на прогулку. Отец Артема прокомментировал ситуацию, заявив, что его сына «нет на белом свете».на вид 35 лет, рост 186 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, серые ботинки.