Авария в Краснокамском районе: автомобиль «Киа» столкнулся с грузовиком «Скания», погибли двое
Краснокамский район | 26 сен 2020 | 15:36
В ГИБДД по Башкирии сообщили об аварии, которая произошла в Краснокамском районе. Смертельное происшествие случилось сегодня, 26 сентября, около двух часов дня.
В ведомстве уточнили, что на 6 километре автодороги Нефтекамск-Янаул столкнулся автомобиль «Киа» с грузовиком «Скания». Движение автомобилей было попутным.
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Напомним, сегодня было известно об еще одной аварии, которая унесла жизнь 30-летнего мужчины.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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