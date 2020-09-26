Авария в Краснокамском районе: автомобиль «Киа» столкнулся с грузовиком «Скания», погибли двое

Краснокамский район | 26 сен 2020 | 15:36

В ГИБДД по Башкирии сообщили об аварии, которая произошла в Краснокамском районе. Смертельное происшествие случилось сегодня, 26 сентября, около двух часов дня.



В ведомстве уточнили, что на 6 километре автодороги Нефтекамск-Янаул столкнулся автомобиль «Киа» с грузовиком «Скания». Движение автомобилей было попутным.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по Башкирии

В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Сейчас обстоятельство произошедшего уточняются.Напомним, сегодня было известно об еще одной аварии, которая унесла жизнь 30-летнего мужчины.