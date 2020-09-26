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Авария в Краснокамском районе: автомобиль «Киа» столкнулся с грузовиком «Скания», погибли двое

Авария в Краснокамском районе: автомобиль «Киа» столкнулся с грузовиком «Скания», погибли двое

Краснокамский район | 26 сен 2020 | 15:36

В ГИБДД по Башкирии сообщили об аварии, которая произошла в Краснокамском районе. Смертельное происшествие случилось сегодня, 26 сентября, около двух часов дня. 

В ведомстве уточнили, что на 6 километре автодороги Нефтекамск-Янаул столкнулся автомобиль «Киа» с грузовиком «Скания». Движение автомобилей было попутным.

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В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Сейчас обстоятельство произошедшего уточняются.

Напомним, сегодня было известно об еще одной аварии, которая унесла жизнь 30-летнего мужчины.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии

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