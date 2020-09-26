Авария в Чекмагушевском районе: грузовой фургон врезался в «Ниву», пострадали 6 человек
Чекмагушевский район | 26 сен 2020 | 18:24
Авария, в которой пострадали 6 человек, произошла сегодня в Чекмагушевском районе Башкирии. На автодороге Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли водитель фургона «Исузу» не уступил проезд автомобилю «Нива».
Как уточнили в полиции, в результате столкновения пострадали сразу шесть человек. Погибших нет.
Сейчас обстоятельства ДТП выясняют госавтоинспекторы.
Источник:
gtrk.tv
Читайте также