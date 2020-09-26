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Авария в Чекмагушевском районе: грузовой фургон врезался в «Ниву», пострадали 6 человек

Авария в Чекмагушевском районе: грузовой фургон врезался в «Ниву», пострадали 6 человек

Чекмагушевский район | 26 сен 2020 | 18:24

Авария, в которой пострадали 6 человек, произошла сегодня в Чекмагушевском районе Башкирии. На автодороге Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли водитель фургона «Исузу» не уступил проезд автомобилю «Нива».

Как уточнили в полиции, в результате столкновения пострадали сразу шесть человек. Погибших нет.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняют госавтоинспекторы.  

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Ранее сообщалось о смертельной аварии, которая произошла в Краснокамском районе. Здесь грузовик въехал в попутно движущийся автомобиль. Погибли два человека.

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Источник: gtrk.tv

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