Авария в Чекмагушевском районе: грузовой фургон врезался в «Ниву», пострадали 6 человек

Чекмагушевский район | 26 сен 2020 | 18:24

Авария, в которой пострадали 6 человек, произошла сегодня в Чекмагушевском районе Башкирии. На автодороге Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли водитель фургона «Исузу» не уступил проезд автомобилю «Нива».



Как уточнили в полиции, в результате столкновения пострадали сразу шесть человек. Погибших нет.



Сейчас обстоятельства ДТП выясняют госавтоинспекторы.



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