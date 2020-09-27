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Пожар в Туймазинском районе: в поселке Верхние Бишинды загорелась ферма | видео

Пожар в Туймазинском районе: в поселке Верхние Бишинды загорелась ферма | видео

Туймазинский район | 27 сен 2020 | 17:05

Серьезный пожар на животноводческой ферме произошел в Туймазинском районе 27 сентября. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ, в 13:40 загорелся коровник по улице Школьной в поселке Верхние Бишинды.



На место был направлен пожарный поезд из 11 единиц техники и 27 человек. К приезду спасателей открыто горела кровля одноэтажного кирпичного здания фермы. Животных из здания вовремя эвакуировали. Пострадавших нет. В течение часа пожар на площади 3000 кв. метров был локализован.

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Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Для расследования пожара на место выехали эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.
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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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