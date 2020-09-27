Пожар в Туймазинском районе: в поселке Верхние Бишинды загорелась ферма | видео

Серьезный пожар на животноводческой ферме произошел в Туймазинском районе 27 сентября. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ, в 13:40 загорелся коровник по улице Школьной в поселке Верхние Бишинды.
На место был направлен пожарный поезд из 11 единиц техники и 27 человек. К приезду спасателей открыто горела кровля одноэтажного кирпичного здания фермы. Животных из здания вовремя эвакуировали. Пострадавших нет. В течение часа пожар на площади 3000 кв. метров был локализован.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Для расследования пожара на место выехали эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram