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ДТП В Аскинском районе: женщина за рулем иномарки, насмерть сбила мужчину, толкавшего мотокультиватор

ДТП В Аскинском районе: женщина за рулем иномарки, насмерть сбила мужчину, толкавшего мотокультиватор

Аскинский район | 28 сен 2020 | 11:07

Вчера, 27 сентября, в Аскинском районе Башкирии 31-летняя женщина совершила наезд на 66-летнего пешехода, сообщает ГИБДД Башкирии.



ДТП случилось в Аскинском районе на четвёртом километре дороги Аскино-Куншак. Известно, что 31-летняя женщина за рулём «Chery A13» сбила 66-летнего мужчину. Он вместе с сыном толкал сломанный мотокультиватор «Нева МВ». От полученных травм 66-летний пешеход умер на месте.

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Напомним, вчера в Дюртюлинском районе также произошёл наезд на пешехода, который скончался до приезда скорой помощи. Водителю удалось скрыться. Авария произошла на 17 километре дороги Дюртюли-Староянтузино-Байгильдино. Госавтоинспекция просит всех, кто обладает какой-либо информацией, обращаться в полицию.

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Источник: mkset.ru

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