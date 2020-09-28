В Кармаскалинском районе при очистке колодца погибли двое мужчин

Кармаскалинский район | 28 сен 2020 | 14:15

В Башкирии при очистке колодца погибли двое мужчин. Инцидент произошел в субботу, 26 сентября, в селе Нижний Тюкунь Кармаскалинского района.







Как сообщил на оперативном совещании в правительстве председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, мужчины скончались от отравления угарным газом, содержащимся в выхлопных газах работающей мотопомпы.

«Предварительно известно, что двое мужчин 1978 и 1990 годов рождения решили почистить колодец глубиной более 8 метров при помощи мотопомпы. При этом они не подумали, что на такой глубине малое помещение моментально заполняется выхлопными газами. На данный момент обстоятельства гибели мужчин уточняются», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

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