ДТП в Белебее: пьяный водитель насмерть сбил 75-летнюю пенсионерку

Белебеевский район | 29 сен 2020 | 09:18

28 сентября в Белебее случилась авария со смертельным исходом. На Красноармейской улице 25-летний водитель «ВАЗ-2110» насмерть сбил 75-летнюю бабушку.







Пенсионерка шла по правой обочине в попутном направлении, когда водитель легковушки задавил ее, после чего съехал в кювет и опрокинулся.



Старушка получила тяжелейшие травмы и умерла по дороге в больницу. Оказалось, что горожанин был лишен прав, а алкотектор показал наличие 1,439 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сам виновник аварии рассказал, что не смог вызвать такси и сел за руль, чтобы добраться до своей бабушки.

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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

За сутки в Башкирии зафиксировано девять аварий с одним погибшим и десятью пострадавшими.