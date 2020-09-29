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ДТП в Белебее: пьяный водитель насмерть сбил 75-летнюю пенсионерку

ДТП в Белебее: пьяный водитель насмерть сбил 75-летнюю пенсионерку

Белебеевский район | 29 сен 2020 | 09:18

28 сентября в Белебее случилась авария со смертельным исходом. На Красноармейской улице 25-летний водитель «ВАЗ-2110» насмерть сбил 75-летнюю бабушку.



Пенсионерка шла по правой обочине в попутном направлении, когда водитель легковушки задавил ее, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

Старушка получила тяжелейшие травмы и умерла по дороге в больницу. Оказалось, что горожанин был лишен прав, а алкотектор показал наличие 1,439 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сам виновник аварии рассказал, что не смог вызвать такси и сел за руль, чтобы добраться до своей бабушки.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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