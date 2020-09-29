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В Бирске преподаватель колледжа лишилась 400 тысяч рублей после звонка незнакомца

В Бирске преподаватель колледжа лишилась 400 тысяч рублей после звонка незнакомца

Бирский район | 29 сен 2020 | 09:23

В башкирском городе Бирске преподаватель местного колледжа потеряла 400 тысяч рублей после звонка незнакомца.



Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», 25 сентября 30-летней женщине позвонили с неизвестного номера. На том проводе собеседник представился сотрудником службы безопасности крупного российского банка. Под предлогом оформления кредита он убедил педагога продиктовать реквизиты банковской карты и коды подтверждения операций. Преподаватель сделала все, о чем просил незнакомец, и в итоге тот списал с ее счета 409 тысяч рублей.

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Потерпевшая обратилась в полицию только на следующий день. По факту кражи в крупном размере было возбуждено уголовное дело.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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