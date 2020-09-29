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Воспитанницы коррекционной школы в Уфе пожаловались на домогательства охранника

Воспитанницы коррекционной школы в Уфе пожаловались на домогательства охранника

Уфа | 29 сен 2020 | 17:39

57-летний охранник уфимской коррекционной школы-интерната подозревается в надругательстве над двумя воспитанницами интерната. Следком возбудил уголовное дело.

По версии следствия, подозреваемый, работая охранником в коррекционной школе-интернат в Уфе, надругался над двумя школьницами 13 и 14 лет. По информации «Вестей» от источника в правоохранительных органах, мужчина, применив силу, трогал девочек за грудь. Ученицы рассказали о посягательствах директору школы, подозреваемого доставили в отдел полиции.



- В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений. В ходе расследования также будет проверена организация работы школы-интерната и частной охранной организации,-  сообщили «Вестям» в пресс-службе СУ СК РФ по РБ.

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Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления. О происшествии доложили в региональная Министерство семьи, труда и социальной защиты.

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Источник: gtrk.tv

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