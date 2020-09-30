Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Уфе: водитель ВАЗ-2114 наехал на столб | видео

Авария в Уфе: водитель ВАЗ-2114 наехал на столб | видео

Авария в Уфе: водитель ВАЗ-2114 наехал на столб | видео

Уфа | 30 сен 2020 | 14:35

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе легковушка ВАЗ-2114  наехала на столб. Жуткое видео с места ДТП распространилось по социальным сетям. На кадрах видно, как стоит искореженный отечественный автомобиль, рядом с ним на земле лежит без сознания мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь.



По данным уфимского отделения ГИБДД по РБ, на момент аварии в машине находились три человека. Все они получили травмы разной степени тяжести, их в срочном порядке госпитализировали.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии уточняются», — сообщили в Госавтоинспекции.

В Уфе неизвестные угнали автобус ансамбля «Мирас»

Читайте также:

В Уфе неизвестные угнали автобус ансамбля «Мирас»
Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП в Дуванском районе погиб 17-летний парень.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: