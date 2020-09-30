Авария в Уфе: водитель ВАЗ-2114 наехал на столб | видео

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе легковушка ВАЗ-2114 наехала на столб. Жуткое видео с места ДТП распространилось по социальным сетям. На кадрах видно, как стоит искореженный отечественный автомобиль, рядом с ним на земле лежит без сознания мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь.
По данным уфимского отделения ГИБДД по РБ, на момент аварии в машине находились три человека. Все они получили травмы разной степени тяжести, их в срочном порядке госпитализировали.
«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии уточняются», — сообщили в Госавтоинспекции.