Уфимец приютил знакомого, а затем жестоко убил его в своей квартире

Уфа | 30 сен 2020 | 18:57

Страшное преступление произошло в Уфе 24 сентября. В одной из квартир в доме по улице Джалиля Киекбаева нашли тело 37-летнего мужчины. Несчастного зверски убили.







Подробности инцидента рассказала пресс-служба СК РФ по РБ. Убитый был родом из Альшеевского района. В Уфе его приютил новый 60-летний знакомый. Целую неделю новоиспеченные соседи жили в мире, пока в один вечер не сели выпить. Алкоголь в крови пробудил агрессию в каждом – между мужчинами вспыхнула ссора.



Хозяин квартиры не стал долго терпеть оппонента. Он схватил нож и нанёс большое количество ударов. 37-летний мужчина скончался прямо на месте произошедшего. Убийца выбросил нож в окно, а сам покинул квартиру и в течение пяти суток скрывался от полиции.





- В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятиями подозреваемый был задержан и, под тяжестью собранных доказательств, сознался в содеянном.

Сейчас проведены все необходимые следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.





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