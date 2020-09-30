В Зилаирском районе в теплице обнаружили тело подростка с предсмертной запиской

Зилаирский район | 30 сен 2020 | 21:31

В одном из сел Зилаирского район Башкирии с собой покончил 15-летний подросток. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».







По данным собеседника, юноша гостил у своей бабушки на даче – именно она и обнаружила его тело на территории личного хозяйства вечером 25 сентября. Женщина вызвала «скорую» и полицию. Медикам оставалось только констатировать смерть девятиклассника.

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На месте происшествия работали сотрудники МВД, прокуратуры и Следственного комитета. Они обнаружили рядом с трупом предсмертную записку. Ее содержание не раскрывается. Правоохранители передали тело школьника на судебно-медицинскую экспертизу.