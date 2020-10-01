В Хайбуллинском районе на строящемся подземном руднике погиб 48-летний шахтер. Как сообщают в региональной Гострудинспекции, мужчина работал взрывником на учалинском предприятии «Шахтостроительное управление».
Несчастный случай произошел 29 сентября. В тот день погибший проводил подземную горную выработку на участке строящегося подземного рудника Юбилейного месторождения медно-цинково-колчеданных руд. В какой-то момент отслоилась горная масса, и его завалило камнями. Спасти мужчину не удалось – его травмы оказались несовместимы с жизнью.