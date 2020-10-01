Хайбуллинский район | 01 окт 2020 | 16:54

В Хайбуллинском районе на строящемся подземном руднике погиб 48-летний шахтер. Как сообщают в региональной Гострудинспекции, мужчина работал взрывником на учалинском предприятии «Шахтостроительное управление».







Несчастный случай произошел 29 сентября. В тот день погибший проводил подземную горную выработку на участке строящегося подземного рудника Юбилейного месторождения медно-цинково-колчеданных руд. В какой-то момент отслоилась горная масса, и его завалило камнями. Спасти мужчину не удалось – его травмы оказались несовместимы с жизнью.

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Фото: liter.kz

Гострудинспекция начала расследование гибели мужчины на рабочем месте. Специалисты определят обстоятельства и причины случившегося.