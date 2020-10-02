Трогал их за грудь: стали известны подробности домогательства охранника до 2 учениц уфимской коррекционной школы | видео

Уфа | 02 окт 2020 | 09:53

Опубликовано видео и новые подробности о деле охранника ЧОП, который домогался до двух учениц 13 и 14 лет коррекционной школы. Накануне, 1 октября, журналисты ГТРК опубликовали экслюзивные кадры с места событий.





По информации телеканала, 57-летний Равиль Г. совершил преступление в первый же день на рабочем месте. Запись с камер видеонаблюдения показала, что на своем посту мужчина находился в течение дня, а в какой-то момент пропал. Как выяснилось, именно тогда он приставал к ученицам, трогал их за грудь и делал непристойные предложения. Пострадавший девочки сразу же сообщили об этом воспитателю.

«Нет, девочки не плакали. Они проговорили об этом воспитателю. Я сразу же сообщила об этом инциденте в отдел полиции, доложила руководству», — прокомментировала директор коррекционной школы-интерната Лилия Амекачева.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео

Напомним, охранника интерната, которого обвиняют в домогательствах к двум несовершеннолетним девочкам 13 и 14 лет, арестовали. Мужчина заявил, что не помнит факта насилия над детьми. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.