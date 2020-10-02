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Житель Учалинского района прятал за печкой оружие и боеприрасы

Житель Учалинского района прятал за печкой оружие и боеприрасы

Учалинский район | 02 окт 2020 | 12:18

Житель Учалинского района подозревается в незаконном хранении оружия.



Оперативники обнаружили незаконный арсенал в одном из домов в деревне Галиахмерово. Селянин прятал за печкой одноствольное ружье и 100 патронов. И то, и другое оказалось пригодным для совершения выстрела.

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Хозяина дома рассказал, что ружье досталось ему от покойного отца. Но признался, что хранил оружие незаконно.
- По факту незаконного хранения оружия дознавателем Отдела МВД России по Учалинскому району возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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Источник: gtrk.tv

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