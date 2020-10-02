В Зианчуринском районе нашли изувеченные трупы мужчин

Зианчуринский район | 02 окт 2020 | 14:56

Следственный комитет сегодня, 2 октября, сообщил, что в Зианчуринском районе задержали подозреваемых в убийстве двоих местных жителей. Ими оказались два парня 18 и 19 лет из деревни Новопетровское.



Пресс-служба Следкома уточнила, что уголовное дело завели после сообщения о том, что в одном из сел были обнаружены множественные следы, похожие на кровь. Следователи установили, что в доме жили два брата 50 и 55 лет.







На месте происшествия были обнаружены следы волочения и гужевой повозки, после была найдена и сама повозка со следами крови. Она и вывели на подозреваемых, которые указали, где были спрятаны тела.



Следователи считают, что преступление произошло ночью 29 сентября, когда подозреваемые раcпивали вместе с потерпевшими алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая привела к тому, что фигуранты уголовного дела избили своих оппонентов железной трубой, от чего те скончались на месте.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Следком Башкирии

После преступления злоумышленники погрузили тела в повозку и вывезли их в лесной массив. В настоящий момент в отношении злоумышленников решается вопрос о выборе меры пресечения.